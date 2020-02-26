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В Корее

Общее число заражённых вирусом COVID-19 в РК превысило 1100 человек

Write: 2020-02-26 11:11:31Update: 2020-02-26 21:25:27

Общее число заражённых вирусом COVID-19 в РК превысило 1100 человек

Photo : YONHAP News

По состоянию на 10 часов утра 26 февраля в РК зарегистрированы 1146 заражённых вирусом COVID-19, с начала суток подтверждены 169 новых случаев заболевания. Об этом говорится в сообщении Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний. 134 из 169 новых случаев заболевания зафиксированы в городе Тэгу, 19 – в соседней провинции Кёнсан-Пукто, 4 – в Сеуле, 8 – в Пусане, 1 – в провинции Кёнгидо. Число умерших после начала распространения вируса COVID-19 составило 12 человек.  Около 80% подтверждённых случаев заболевания связаны с двумя источниками заражения - христианской сектой Синчхончжи в городе Тэгу и больницей Тэнам в уезде Чхондо-гун провинции Кёнсан-Пукто.    После того, как в воскресенье уровень оповещения о вирусе поднялся до «красного», самого высокого уровня, органы здравоохранения сосредоточились на том, чтобы остановить распространение вируса в первую очередь в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто. Из медицинских учреждений выписаны 22 полностью излечившихся от вируса. 
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