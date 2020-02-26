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ООН оказывает поддержку КНДР в борьбе с вирусом COVID-19

Write: 2020-02-26 12:16:13Update: 2020-02-26 13:29:38

ООН оказывает поддержку КНДР в борьбе с вирусом COVID-19

Photo : YONHAP News

ООН одобрила запрос об освобождении от санкций гуманитарной помощи КНДР, направленной на борьбу с вирусом COVID-19. Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи сообщил об освобождении от санкций предметов медицинского назначения, запрошенных международной гуманитарной организацией «Врачи без границ». Это 800 медицинских очков, тысяча упаковок ватных палочек и медицинское оборудование для тестирования на вирус. В письме в ООН организация «Врачи без границ» высказала намерение предоставить министерству здравоохранения КНДР необходимые товары для оперативных диагностических работ в борьбе с вирусом COVID-19. Подобное разрешение ООН выдала уже второй раз после 24 февраля, когда Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца получила одобрение ООН на поставку КНДР медицинских товаров, в числе которых защитные костюмы и очки в рамках борьбы с вирусом COVID-19. 
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