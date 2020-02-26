Индекс деловой активности РК в феврале снизился

Деловая активность в РК продолжает снижаться из-за распространения вируса COVID-19. По опубликованным во вторник данным Банка Кореи, индекс деловой активности (BSI) по всем отраслям экономики за февраль составил 65 пунктов, снизившись на десять пунктов по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель ниже ста означает, что число пессимистов превышает число оптимистов. Индекс является самым низким с февраля 2016 года, когда он упал до 63 пунктов из-за замедления мировой экономики. Сокращение на 10 пунктов является самым большим с тех пор, как страна начала обрабатывать соответствующие данные в январе 2003 года. Индекс деловой активности для производителей также составил 65 пунктов, что на 11 пунктов ниже, чем в январе. Это самый низкий показатель с февраля 2016 года, когда он составил 63 пункта.. Индекс BSI для ресторанного, оптового и розничного бизнеса упал на 9 пунктов, составив 64.