В 2019 году естественный прирост населения РК составил 8 тыс. человек

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В 2019 году естественный прирост населения РК, означающий превышение рождаемости над смертностью, составил лишь 8 тыс. человек, сообщили в среду в Национальном статистическом управлении РК. В прошлом году в стране число новорождённых составило 303 тыс. человек. Это на 7,3% меньше в годовом исчислении и минимальный показатель после начала ведения профильной статистики. В прошлом году число умерших составило 295.100 человек. Это на 1,2% меньше, чем в позапрошлом году. Естественный прирост населения РК в прошлом году оказался на 4 тыс. человек меньше, чем в позапрошлом. Естественный прирост населения является общей характеристикой интенсивности роста населения. Он измеряется коэффициентом естественного прироста населения на тысячу жителей в год. Таким образом, в прошлом году этот коэффициент в РК составил всего лишь 0,2‰ (промилле).