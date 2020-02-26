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Южнокорейские авиакомпании продолжают сокращать число рейсов из-за сокращения спроса на поездки в связи с распространением вируса COVID-19. Компания Korean Air использует самолёты меньшей вместимости на маршрутах в Атланту, Лос-Анджелес и Нью-Йорк. До 25 апреля на китайском направлении будут еженедельно выполняться 57 рейсов по 10 маршрутам вместо 204 рейсов по 10 маршрутам до начала эпидемии. Asiana Airlines выполняет еженедельно 53 рейса по 14 маршрутам вместо 204 рейсов по 26 маршрутам. Бюджетная компания Air Seoul заявила, что с 1 по 15 марта приостановит все полёты на своих 10 международных маршрутах, кроме маршрута Инчхон-Такамацу. Ещё один бюджетный перевозчик Jeju Air ввёл систему кризисного управления, чтобы сократить расходы. Из 17 маршрутов в материковый Китай Jeju Air оставила один - Инчхон-Вэйхай. Компании Jin Air и Air Busan приостановили все свои рейсы в Китай до конца марта. Компания United Airlines предлагает пассажирам изменить даты вылета в южнокорейские аэропорты без взимания дополнительной платы. Компания Lao Airlines приостановила выполнение рейсов в РК до урегулирования ситуации.