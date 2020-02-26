Общее число заражённых вирусом COVID-19 в РК превысило 1200 человек

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По состоянию на 17 часов 26 февраля в РК зарегистрирован 1261 заражённый вирусом COVID-19, с начала суток подтверждены 284 новых случая заболевания. Об этом говорится в сообщении Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний. Число умерших после начала распространения вируса COVID-19 составило 12 человек. Более 80% подтверждённых случаев заболевания связаны с двумя источниками заражения - сектой Синчхончжи в городе Тэгу и больницей Тэнам в уезде Чхондо-гун провинции Кёнсан-Пукто. После того, как в воскресенье уровень оповещения о вирусе поднялся до «красного», самого высокого уровня, органы здравоохранения сосредоточились на том, чтобы остановить распространение вируса в первую очередь в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто. Из медицинских учреждений выписаны 22 полностью излечившихся от вируса.