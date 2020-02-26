Samsung Electronics увеличивает расходы на новые исследования и разработки

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В прошлом году объём инвестиций Samsung Electronics в новые исследования и разработки впервые превысил отметку в 20 трлн вон. Об этом говорится в представленном 26 февраля докладе компании. Согласно документу, общий объём расходов достиг 20 трлн 192,9 млрд вон или 16,6 млрд долларов по нынешнему курсу, что на 8,3% больше, чем в предыдущем году. Объём продаж компании снизился на 5,5% до 189,6 млрд долларов, а операционная прибыль - на 52,8%. Таким образом, несмотря на ухудшение общих показателей, отмечен рост расходов на новые разработки и исследования. Их отношение к сумме продаж выросло на 1%, составив 8,8%. Ранее, в апреле прошлого года, в компании заявляли о планах к 2030 году занять первое место в мире на рынке системных полупроводников, вложив в это направление 133 трлн вон или 109,4 млрд долларов.