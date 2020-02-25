В США рассматривают вопрос об изменении расписания совместных с РК военных учений

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В США внимательно рассматривается вопрос о возможности корректировки или переноса сроков проведения совместных с РК военных учений в связи с распространением вируса COVID-19. Об этом 26 февраля заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США Марк Милли, выступив на слушаниях по вопросу бюджета в комитете Палаты представителей США по вооружённым силам. По его словам данная тема обсуждается командующим американскими войсками на Корейском полуострове - генералом Робертом Абрамсом и председателем Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК - генералом Пак Хан Ги. Марк Милли заявил, что ожидает их рекомендаций. Он добавил, что после Китая наибольшее количество заболевших наблюдается в РК, Японии и Италии, поэтому ведутся переговоры по совместным учениям. По его словам, ВС США и Пентагон принимают все возможные меры профилактики заболевания.