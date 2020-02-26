46 стран ввели ограничения на въезд иностранцев, побывавших в РК

Photo : YONHAP News

Количество стран, которые ввели ограничения на въезд иностранцев, побывавших в РК, увеличилось до 46. На сайте посольства Индии в РК появилась информация о том, что прибывающие в Индию из РК могут быть помещены в карантин. Местные власти призвали своих граждан воздержаться от туристических поездок в РК. Филиппины с 26 февраля ввели полный запрет на въезд иностранцев, побывавших в южнокорейском городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, где зафиксировано наибольшее количество инфицированных вирусом COVID-19. Монголия и Сейшельские острова также запретили въезд иностранцев, посещавших в последние две недели РК, Италию и Японию. По данным МИД, по состоянию 10 часов утра 27 февраля 21 государство и регион приняли соответствующие меры относительно иностранцев, посещавших РК. Ещё 25 стран и регионов ужесточили карантинный режим в отношении прибывающих из РК.