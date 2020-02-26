Доля Японии на южнокорейском рынке импортных потребительских товаров сокращается

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В четвёртом квартале прошлого года на южнокорейском рынке импортных потребительских товаров 2,9% пришлось на Японию. Это самый низкий показатель с первого квартала 2010 года, когда был начат сбор соответствующей статистики. Такие данные представлены Национальным статистическим управлением РК. Обычно из Японии на рынок потребительских товаров Кореи ввозится, в основном, пиво, автомобили, мотоциклы, сигареты, саке, продукты питания и косметика. После первого квартала 2010 года, когда показатель составил 8,6%, отметка начала снижаться, в посленнее время упав до уровня чуть выше 4%. Но после того, как в июле японские власти объявили о введении ограничений на экспорт в РК стратегических производственных материалов, показатель в третьем квартале упал до 3,9%, а в четвёртом оказался ниже 3%. На этом фоне доля импорта товаров из Китая выросла с 24,1% в третьем квартале до 29,3% в четвёртом. Показатель США за этот же период увеличился с 15,9% до 17%. Представитель Национального статистического управления сообщил, что уменьшение доли Японии объясняется влиянием бойкота японских товаров в РК, который всё ещё продолжается.