Мун Чжон Ин указал на желательность смягчения санкций по КНДР

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Смягчение санкций по КНДР желательно, если это позволит возобновить переговоры СК и США по денуклеаризации. Об этом 26 февраля заявил помощник президента РК по вопросам воссоединения, внешней политики и безопасности Мун Чжон Ин в интервью японскому агентству Киодо Цусин. По его словам, в конце прошлого года в СК указали на возможность осуществления провокационных действий, однако Пхеньян не пошёл на это из-за ожиданий, связанных с проектом резолюции о смягчении санкций, который Россия и Китай направили в СБ ООН. Мун Чжон Ин отметил, что при этом санкционное давление на КНДР можно возобновить, если Пхеньян нарушит договорённости. Он заявил, что для возобновления северокорейско-американского диалога США должны ослабить экономические санкции, изменив жёсткую позицию, требующую от СК в одностороннем порядке отказаться от ядерного оружия. По словам Мун Чжон Ина, РК и США обсуждают такой вариант. Он также указал на необходимость поддержать позицию председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына, который окружён силами, выступающими против «унизительных переговоров».