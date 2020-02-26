В РК количество заражённых вирусом COVID-19 достигло 1.595 человек

Photo : YONHAP News

По состоянию на 9 часов утра 27 февраля в РК зарегистрированы 1.595 заражённых вирусом COVID-19. За ночь подтверждены 334 новых случая заболевания. Об этом говорится в сообщении Центрального штаба противоэпидемических мер. Из 334 новых случаев заражения 307 приходятся на Тэгу. Таким образом, в этом городе накопленный показатель составил 1.017 заражённых. Это максимальный показатель по стране. Большинство из них связаны с сектой Синчхончжи. В провинции Кёнсан-Пукто зарегистрирован 321 случай заражения, в Пусане – 58, в Сеуле – 55, в провинции Кёнгидо - 55, в провинции Кёнсан-Намдо – 36, в Кванчжу – 9, в Тэчжоне – 8, в провинции Чхунчхон-Пукто и Чхунчхон-Намдо по 7, в городе Ульсане и провинции Канвондо по 6, в Инчхоне и провинции Чолла-Пукто по 3 случая, на острове Чечжудо – 2, в городе Сэчжоне и провинции Чолла-Намдо по 1 случаю.