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Политика

В малом и среднем бизнесе РК растёт ущерб от вируса COVID-19

Write: 2020-02-27 12:09:34Update: 2020-02-27 12:10:45

В малом и среднем бизнесе РК растёт ущерб от вируса COVID-19

Photo : YONHAP News

С начала февраля количество малых и средних компаний РК, оказавшихся под ударом из-за распространения вируса COVID-19, выросло в два раза. На это указывают представленные 27 февраля результаты исследования, проведённого Корейской федерацией малого и среднего бизнеса, проведённого 25-26 февраля среди 300 компаний. 70,3% указали, что столкнулись с ущербом из-за вируса COVID-19. В начале месяца показатель составлял 34,4%. Среди экспортных компаний отметка достигла 72,3%, среди предприятий, занятых на внутреннем рынке услуг, - 67,6%. Чуть более половины экспортных компаний заявили о наличии проблем с поставкой товара из-за сбоев в работе заводов в Китае. В сфере услуг 66,5% респондентов отметили сокращение продаж в связи со снижением количества клиентов и ухудшением общей экономической ситуации. 
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