В госдепе США повысили уровень предупреждения о туристических поездках в РК

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В госдепартаменте США повысили уровень предупреждения о туристических поездках в РК со второй до третьей степени. В этой связи гражданам страны рекомендуется пересмотреть планы по посещению РК. Максимальный четвёртый уровень подразумевает введение полного запрета на поездки в определённую страну. В настоящий момент он объявлен в отношении Китая, откуда началось распространение вируса COVID-19. В госдепе такое решение объяснили тем, что южнокорейское правительство объявило максимальный уровень эпидемической угрозы, а центры контроля и профилактики заболеваний США рекомендуют американцам воздержаться от поездок в РК. На пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп высоко оценил эффективность южнокорейской противоэпидемической системы. Помимо этого, на вопрос о мерах по ограничению въезда иностранцев, бывавших в РК и Италии, он заявил, что для этого пока не время.