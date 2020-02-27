Общее число заражённых вирусом COVID-19 в РК превысило 2 тысячи человек

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По состоянию на 10 часов 28 февраля в РК зарегистрированы 2.022 заражённых вирусом COVID-19, с начала суток подтверждены 256 новых случаев заболевания. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, в городе Тэгу подтверждены 142 новых случая заболевания, в провинции Кёнсан-Пукто - 49. Более 80% подтверждённых случаев заболевания связаны с двумя источниками заражения - сектой Синчхончжи в городе Тэгу и больницей Тэнам в уезде Чхондо-гун провинции Кёнсан-Пукто. Число умерших после начала распространения вируса COVID-19 составило 12 человек.