В РК рассматривают план эвакуации граждан из Ирана

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Правительство РК готовит план эвакуации южнокорейских граждан из Ирана, где распространяется вирус COVID-19. Власти рассматривают данный вопрос в связи с тем, что вирус распространяется по всей территории этой страны, а Иран занимает второе место после Китая по количеству смертей в результате заражения. В настоящий момент в Иране находятся порядка 200 южнокорейцев. В последнее время страны Ближнего Востока сокращают число авиарейсов в Иран. В этой связи южнокорейское правительство рассматривает возможность вывоза граждан наземным путём в соседние страны, откуда их можно вывезти на самолёте. Вполне возможна отправка чартерного самолёта.