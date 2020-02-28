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Политика

В РК рассматривают план эвакуации граждан из Ирана

Write: 2020-02-28 10:14:00Update: 2020-02-28 10:58:20

В РК рассматривают план эвакуации граждан из Ирана

Photo : YONHAP News

Правительство РК готовит план эвакуации южнокорейских граждан из Ирана, где распространяется вирус COVID-19. Власти рассматривают данный вопрос в связи с тем, что вирус распространяется по всей территории этой страны, а Иран занимает второе место после Китая по количеству смертей в результате заражения. В настоящий момент в Иране находятся порядка 200 южнокорейцев. В последнее время страны Ближнего Востока сокращают число авиарейсов в Иран. В этой связи южнокорейское правительство рассматривает возможность вывоза граждан наземным путём в соседние страны, откуда их можно вывезти на самолёте. Вполне возможна отправка чартерного самолёта. 
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