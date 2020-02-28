Экспорт малых и средних компаний РК сократился в прошлом году на 4,1%

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В прошлом году объём экспорта малых и средних компаний сократился на 4,1% в годовом исчислении, составив 100 млрд 900 млн долларов. Об этом сообщили в пятницу в министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса. Наибольшая доля поставок товаров пришлась на Китай – 23 млрд 200 млн долларов и США – 11 млрд 900 млн долларов. Далее следуют Вьетнам, Япония и Гонконг. Объём экспорта по всем этим направлениям снизился. Экспорт на китайский рынок сократился на 6,2%, а на американский – на 1,9%. Поставки в Гонконг снизились на 22,8%, что связано с происходившими там беспорядками. Между тем, отмечен рост экспорта в ЕС на 5,2%, в Россию - на 3,4%. Между тем, количество ориентированных на экспорт малых и средних компаний выросло на 1,1% до 95.229.