Экспорт малых и средних компаний РК сократился в прошлом году на 4,1%

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Администрация президента РК: Запрет на въезд граждан Китая в РК не будет иметь реальной пользы
2020-02-28
Write: 2020-02-28 11:20:43 / Update: 2020-02-28 11:33:13
Photo : YONHAP News
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