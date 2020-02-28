В январе в РК отмечен спад потребления и инвестиций

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В январе этого года розничные продажи в РК, показывающие потребительскую активность населения, сократились на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления, представленном 28 февраля. Продажи товаров длительного пользования сократились на 8,5%, обычных товаров -на 2,2%, косметики - на 0,7%. Инвестиции в производственные мощности снизились на 6,6%. Общий объём промышленного производства вырос на 0,1%. Несмотря на снижение показателя в сфере обрабатывающей промышленности, рост был обеспечен за счёт улучшения ситуации в отрасли услуг. Однако размер роста сократился на 1,3%. Индекс совпадающих индикаторов, отражающий нынешнее положение в экономике, вырос на 0,3 пункта, а индекс опережающих индикаторов, указывающий на прогнозы развития ситуации в ближайшие полгода, вырос на 0,1 пункта. Распространение вируса COVID-19 оказало частичное влияние на производство в сфере услуг и продажи в беспошлинных магазинах, но влияние на розничные продажи и инвестиции проявится в статистике за февраль.