США могут ограничить въезд из РК в случае продолжения эпидемии COVID-19

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В случае продолжения распространения вируса COVID-19 в РК американские власти могут ввести дополнительные ограничительные меры. Об этом 27 февраля сообщила Washington Post, ссылаясь на представителя администрации Дональда Трампа. Он отметил, что введение запрета на въезд в страну иностранцев, прибывающих из РК, а также помещение в карантин американских граждан, бывавших в этой стране. Ранее, Дональд Трамп заявлял, что пока не время для таких мер. Однако, «когда время наступит, то мы можем принять соответствующие меры», - добавил президент.