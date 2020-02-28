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В мире

США могут ограничить въезд из РК в случае продолжения эпидемии COVID-19

Write: 2020-02-28 11:27:35Update: 2020-02-28 14:52:35

США могут ограничить въезд из РК в случае продолжения эпидемии COVID-19

Photo : YONHAP News

В случае продолжения распространения вируса COVID-19 в РК американские власти могут ввести дополнительные ограничительные меры. Об этом 27 февраля сообщила Washington Post, ссылаясь на представителя администрации Дональда Трампа. Он отметил, что введение запрета на въезд в страну иностранцев, прибывающих из РК, а также помещение в карантин американских граждан, бывавших в этой стране. Ранее, Дональд Трамп заявлял, что пока не время для таких мер. Однако, «когда время наступит, то мы можем принять соответствующие меры», - добавил президент. 
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