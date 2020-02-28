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Экономика

РК развивает информационные технологии

Write: 2020-02-28 15:54:43Update: 2020-02-28 16:21:46

РК развивает информационные технологии

Photo : YONHAP News

Министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий РК приняло решение подготовить в этом году 900 специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий. В рамках плана продвигается четыре проекта – создание исследовательских центров ICT при университетах, Большого исследовательского центра ICT, подготовка кадров и разработка соответствующих продуктов. Всего к 2023 году планируется подготовить 6.500 высококвалифицированных специалистов. В сфере искусственного интеллекта, информационных контентов и полупроводников будет выбрано 15 исследовательских центров, которые получат финансовую помощь от государства. 
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