В 2019 году продолжительность рабочего времени в РК сократилась на 0,5%

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В прошлом году средняя продолжительность рабочего времени в РК сократилась на 0,5%, составив 1.957 часов в год на одного рабочего. Об этом сообщили в министерстве труда и занятости. Такие данные касаются работников предприятий с количеством сотрудников более одного человека. Правительство ставит цель к 2022 году сократить количество рабочих часов до отметки ниже 1.900 часов в год. Работа в этом направлении пока малоэффективна. В Германии показатель составляет 1.298 часов, во Франции – 1.383 часа, в Великобритании – 1.694, в Японии – 1.724 часа. Таким образом, в РК всё ещё распространён чрезмерный труд. С этого года 52-часовая рабочая неделя будет введена на предприятиях с количеством сотрудников от 50 до 299 человек. Однако средняя продолжительность рабочего времени вряд ли значительно сократится. Это связано с тем, что правительство установило годовой срок внедрения 52-часовой недели, а также расширило рамки системы допущения сверхурочного труда.