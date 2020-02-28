Чо Сэ Ён и Стивен Бигэн обсудили ситуацию вокруг вируса COVID-19

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27 февраля замминистра иностранных дел РК Чо Сэ Ён и заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн обсудили по телефону ситуацию вокруг распространения вируса COVID-19. Чо Сэ Ён рассказал об усилиях южнокорейских властей по борьбе с эпидемией, в том числе открытое и оперативное предоставление данных о ситуации. Они договорились продолжать тесное сотрудничество. Чо Сэ Ён призвал американское правительство не принимать чрезмерных ограничительных мер, которые могут навредить двустороннему обмену. В этот же день специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун также имел телефонный разговор со Стивеном Бигэном. Они обсудили общую ситуацию на Корейском полуострове и вопросы сотрудничества в деле продвижения денуклеаризации Севера и налаживания прочного мира на Корейском полуострове.