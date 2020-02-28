Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Чо Сэ Ён и Стивен Бигэн обсудили ситуацию вокруг вируса COVID-19

Write: 2020-02-28 16:04:18Update: 2020-02-28 16:25:05

Чо Сэ Ён и Стивен Бигэн обсудили ситуацию вокруг вируса COVID-19

Photo : YONHAP News

27 февраля замминистра иностранных дел РК Чо Сэ Ён и заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн обсудили по телефону ситуацию вокруг распространения вируса COVID-19. Чо Сэ Ён рассказал об усилиях южнокорейских властей по борьбе с эпидемией, в том числе открытое и оперативное предоставление данных о ситуации. Они договорились продолжать тесное сотрудничество. Чо Сэ Ён призвал американское правительство не принимать чрезмерных ограничительных мер, которые могут навредить двустороннему обмену. В этот же день специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун также имел телефонный разговор со Стивеном Бигэном. Они обсудили общую ситуацию на Корейском полуострове и вопросы сотрудничества в деле продвижения денуклеаризации Севера и налаживания прочного мира на Корейском полуострове. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >