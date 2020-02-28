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Растёт количество стран, ограничивающих въезд иностранцев из РК

Write: 2020-02-28 16:15:56Update: 2020-02-28 16:32:27

Растёт количество стран, ограничивающих въезд иностранцев из РК

Photo : KBS News

Количество стран и регионов мира, ограничивающих въезд иностранцев из РК, вырос до 56. По данным на 28 февраля, 27 стран и регионов запретили въезд иностранцев, прибывающих из РК. К этому списку добавились Саудовская Аравия, Палестина, Ямайка и Тринидад и Тобаго, Коморские острова. Процедуру въезда и карантинные меры ужесточили в 29-ти странах и регионах. Сюда добавились Хорватия, Исландия, Сербия, Босния и Герцеговина, Сент-Винсент и Гренадины. 25 февраля МИД РК призвал иностранные государства не принимать чрезмерных ограничительных мер, однако, судя по всему, тенденция будет только нарастать. 
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