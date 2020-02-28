Мун Чжэ Ин: Сила корейского народа в единстве

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Сила корейского народа, преодолевавшего трудности, заключается в единстве. Сейчас нужна помощь каждого. Об этом написал в пятницу в одной из соцсетей президент РК Мун Чжэ Ин. Он отметил, что многие оказывают посильную помощь жителям Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто. Глава государства также сказал, что тронут самопожертвованием медицинских работников, а также поддержкой банков, госучреждений и арендодателей, снижающих арендную плату, тем самым разделяя нынешние трудности. Многие компании, как отметил президент, также оказывают помощь пожертвованиями и другими средствами. Мун Чжэ Ин выразил уважение гражданам, демонстрирующим удивительную крепость духа и сплочённость перед угрозой в виде вируса COVID-19. Президент подчеркнул, что правительство до конца будет прилагать все усилия для решения проблемы с вирусом COVID-19 и поддержания экономики. Мун Чжэ Ин заявил, что кризис может сменить надежда, если сохранять уверенность и бодрость духа.