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В Корее

Общее число заражённых вирусом COVID-19 в РК - 2.337 человек

Write: 2020-02-28 17:14:50Update: 2020-02-28 17:28:54

Общее число заражённых вирусом COVID-19 в РК - 2.337 человек

Photo : YONHAP News

По состоянию на 17 часов 28 февраля в РК зарегистрированы 2.337 заражённых вирусом COVID-19, с начала суток подтверждён 571 новый случай заболевания, в том числе, 265 в городе Тэгу, 15 – в провинции Кёнсан-Пукто.  Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, около 90% всех инфицированных зарегистрированы в этих двух регионах. После начала распространения вируса COVID-19 умерли 13 человек. Число инфицированных в вооружённых силах увеличилось до 26 человек. 
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