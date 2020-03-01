В США ввели запрет на посещение Тэгу

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Госдепартамент США ввёл запрет на посещение южнокорейского города Тэгу, где сосредоточено наибольшее количество заражённых вирусом COVID-19 в РК. В отношении остальной территории страны продолжает действовать третий уровень предупреждения о поездках, согласно которому гражданам США рекомендуется пересмотреть планы посещения РК. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая 29 февраля в Белом доме на совместной пресс-конференции с президентом Дональдом Трампом. Отмечается, что введён частичный запрет на посещение РК и Италии. Такие меры могут быть связаны с тем, что в США зарегистрирован первый случай смерти больного коронавирусом COVID-19. Стоит отметить, что американские власти пока не ввели запрет на въезд иностранцев из РК. Ранее власти США запретили своим гражданам посещать Китай и Иран. Существует вероятность ужесточения ограничительных мер в отношении РК в зависимости от дальнейшего развития ситуациис распространением вируса COVID-19.