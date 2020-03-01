Мун Чжэ Ин призвал народ продемонстрировать силу единства в сложных ситуациях

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Завершение истинной и новой независимости заключается в создании незыблемой РК, которая достигнет мира на Корейском полуострове и совместного процветания, в том числе, преодолев угрозу вируса COVID-19. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в воскресенье на церемонии по случаю 101-й годовщины Первомартовского движения за независимость Кореи. Он призвал народ ещё раз продемонстрировать силу единства в сложных ситуациях. Глава государства заявил, что показателем этого является постоянная помощь населения жителям Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, где зарегистрировано большинство заражённых вирусом COVID-19. Он рассказал об усилиях по поддержке этих регионов, выразив уверенность в том, что стране удастся остановить распространение вируса. По его словам, правительство также сосредоточило внимание на поддержании экономической активности. Президент отметил важность тесного сотрудничества разных стран в борьбе с нынешней угрозой. Он выразил надежду на развитие сотрудничества в сфере здравоохранения с КНДР. Помимо этого, Мун Чжэ Ин затронул тему взаимоотношений с Японией. Он назвал её самым близким соседом, отметив, что только признание прошлого поможет идти в будущее. Президент сообщил , что прах борца за независимость Кореи генерала Хон Бом До будет перевезён на родину из Казахстана во время визита казахстанского президента в РК.