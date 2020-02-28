Пациентов с COVID-19 разделят на группы в зависимости от тяжести заболевания

Photo : KBS News

Правительство РК примет дополнительные меры по решению проблемы нехватки больничных коек для пациентов, заражённых вирусом COVID-19. Особенно остро она стоит в городе Тэгу, на долю которого приходится подавляющее большинство подтверждённых случаев заражения. Как сообщили в воскресенье в Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, пациенты с COVID-19 будут разделены на четыре группы в зависимости от тяжести заболевания. Те, у кого нет симптомов заболевания, либо с лёгкими симптомами, будут проходить лечение в карантине, организованном в немедицинских учреждениях, таких как объекты общественного назначения. Пациенты с тяжёлыми симптомами, которые, в свою очередь, делятся на три категории в зависимости от степени тяжести, будут госпитализированы. Как сообщили в штабе, у более чем 80% пациентов заболевание протекает в лёгкой форме. До сих пор все, у кого было подтверждено наличие вируса, в обязательном порядке направлялись в стационар. Решение разделить пациентов на группы в зависимости от тяжести заболевания было принято после того, как несколько человек в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто с подтверждённым вирусом COVID-19 умерли из-за того, что не были своевременно госпитализированы по причине нехватки больничных коек.