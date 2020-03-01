Законопроект о дополнительном бюджете будет представлен в Национальное собрание 5 марта

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Правительство РК представит 5 марта в Национальное собрание законопроект о дополнительном бюджете, целью которого является борьба с быстрым распространением вируса COVID-19. Об этом сообщил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая на состоявшемся 2 марта в Сеуле совещании с участием представителей правительства и правящей партии. «Лучший способ преодолеть последствия кризиса, вызванного распространением коронавируса - это как можно быстрее положить конец вспышке», - сказал Хон Нам Ги. Он не уточнил размер дополнительного бюджета, но, как полагают, он превысит 6 трлн 200 млрд вон (5 млрд 120 млн долларов), выделенных в 2015 году на преодоление последствий эпидемии Ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Дополнительный бюджет будет направлен на поддержку карантинных мер правительства и помощь мелким предпринимателям, пострадавшим от распространения вируса. Накануне правящая и оппозиционные партии договорились утвердить законопроект о дополнительном бюджете в рамках внеочередной сессии Национального собрания, которая завершится 17 марта.