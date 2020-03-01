В РК 4.335 инфицированных вирусом COVID-19

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По состоянию на 17 часов 2 марта общее число инфицированных вирусом COVID-19 в РК составило 4.335 человек. С начало суток подтверждены 599 новых случаев заражения, сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний. 19 пациентов находятся в критическом состоянии. При этом число заболевших в городе Тэгу составляет 3.081 человек, в провинции Кёнсан-Пукто – 624 человека. Большинство случаев заболевания в этих двух регионах связаны с религиозной сектой Синчхончжи. Количество больных в Сеуле увеличилось до 91 человека. Основным источником их заражения является больница Святой Марии в муниципальном округе Ынпхён-гу. После начала распространения вируса COVID-19 умерли 26 человек. С момента начала распространения вируса 33 человека выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения.