Ряд компаний, закрытых из-за вируса COVID-19, возобновляют производство

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Ряд южнокорейских компаний, прекративших работу из-за того, что у их сотрудников подтверждён вирус COVID-19, возобновляют производство. Как сообщили в компании LG Innotek, которая выпускает электронные компоненты для продукции LG Group, возобновляется производство на заводе в Куми провинции Кёнсан-Пукто после завершения дезинфекции производственных площадей. Наличие вируса подтверждено в воскресенье у одного из рабочих. Всем контактировавшим с ним рекомендовано соблюдать режим карантина в домашних условиях. Компания LG Display возобновляет во вторник работу производственных линий на заводе в Куми, закрытых на три дня после обнаружения вируса у сотрудницы филиала одного из банков в помещении завода. Samsung Electronics возобновила в понедельник работу завода в Куми по производству смартфонов. Помещение, в котором работал заражённый вирусом сотрудник, будет закрыто до вторника. Компания Hyundai Motor возобновила в понедельник работу завода в Ульсане, который был зарыт на три дня.