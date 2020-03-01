Глава МИД РК призвала США воздержаться от чрезмерных карантинных мер

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва призвала США воздерживаться от чрезмерных карантинных мер, которые могут сократить двусторонние обмены. В ходе состоявшегося в воскресенье телефонного разговора с госсекретарём США Стивеном Бигэном глава южнокорейского внешнеполитического ведомства напомнила, что вирус COVID-19 хотя и распространяется по территории РК, его распространение ограничено конкретными регионами. Карантинные органы проводят обследования на наличие вируса, быстро и прозрачно раскрывая информацию и прилагая все возможные усилия для сдерживания распространения инфекции,- подчеркнула Кан Гён Хва. В свою очередь, Стивен Бигэн дал высокую оценку действиям Сеула, пообещав, что Вашингтон будет продолжать сотрудничество с южнокорейскими властями в борьбе с распространением вируса. Телефонный разговор состоялся после того, как госдепартамент США ввёл четвёртый уровень предупреждения о поездках в РК, предусматривающий рекомендацию воздержаться от поездки.