Дополнительный бюджет на борьбу с вирусом COVID-19 превысит бюджет на преодоление последствий MERS

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Размер дополнительного бюджета, целью которого является борьба с распространением вируса COVID-19, превысит бюджет, выделенный в 2015 году на преодоление последствий эпидемии ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Как сообщил в понедельник представитель правящей Демократической партии Тобуро Чо Чжон Сик, на этот раз дополнительный бюджет превысит выделенные в 2015 году 6 трлн 200 млрд вон (5 млрд 120 млн долларов). Средства будут затрачены на оборудование дополнительных больничных палат с отрицательным давлением для лечения инфицированных вирусом COVID-19, закупку специальных машин скорой помощи для их доставки в больницы, а также диагностического оборудования. Компенсации получат медицинские учреждения, которые участвуют в государственных карантинных мероприятиях и несут убытки. Из средств дополнительного бюджета будут также выплачиваться компенсации индивидуальным предпринимателям и пациентам, находящимся в карантине. Как сообщил ранее вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, дополнительный бюджет будет представлен в Национальное собрание 5 марта.