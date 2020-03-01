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Политика

Глава МИД РК просит своих зарубежных коллег не препятствовать въезду южнокорейских граждан

Write: 2020-03-02 15:33:26Update: 2020-03-02 15:40:15

Глава МИД РК просит своих зарубежных коллег не препятствовать въезду южнокорейских граждан

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва активно контактирует со своими зарубежными коллегами, призывая их воздержаться от чрезмерных карантинных мер, которые препятствуют поездкам южнокорейских граждан. В ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем глава южнокорейского внешнеполитического ведомства напомнила, что у РК имеются новейшие средства диагностики, а вся информация о заболевших оперативно доводится до сведения общественности. Канадский министр ответил, что в его стране ценят усилия, которые РК предпринимает в борьбе с вирусом COVID-19. Предупредив своих граждан об опасности поездок в РК, правительство Канады не вводило ограничения на въезд иностранцев, побывавших в РК. Ранее в тот же день Кан Гён Хва беседовала по телефону со своим коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов, который также поддержал усилия Сеула в борьбе с вирусом.
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