Глава МИД РК просит своих зарубежных коллег не препятствовать въезду южнокорейских граждан

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва активно контактирует со своими зарубежными коллегами, призывая их воздержаться от чрезмерных карантинных мер, которые препятствуют поездкам южнокорейских граждан. В ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем глава южнокорейского внешнеполитического ведомства напомнила, что у РК имеются новейшие средства диагностики, а вся информация о заболевших оперативно доводится до сведения общественности. Канадский министр ответил, что в его стране ценят усилия, которые РК предпринимает в борьбе с вирусом COVID-19. Предупредив своих граждан об опасности поездок в РК, правительство Канады не вводило ограничения на въезд иностранцев, побывавших в РК. Ранее в тот же день Кан Гён Хва беседовала по телефону со своим коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов, который также поддержал усилия Сеула в борьбе с вирусом.