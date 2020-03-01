Сеул активизирует сотрудничество с Пхеньяном в области здравоохранения

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Сеул готовится к активизации сотрудничества с Пхеньяном в областях здравоохранения, профилактики заболеваний, преодоления последствий стихийных бедствий, изменения климата и в других сферах, «когда в этом возникнет необходимость». Об этом сообщил в понедельник представитель министерства по делам воссоединения РК, комментируя соответствующий призыв президента РК Мун Чжэ Ина. Выступая в воскресенье с речью по случаю 101-й годовщины Первомартовского движения за независимость, Мун Чжэ Ин заявил, что корейский народ будет «безопаснее», если Юг и Север будут совместно бороться с инфекционными заболеваниями и стихийными бедствиями, а также реагировать на изменение климата на Корейском полуострове. Глава государства имел в виду прежде всего совместную борьбу с вирусом COVID-19, - сказал представитель министерства. Он подчеркнул, что от Севера никаких просьб о помощи не поступало, и стороны не обсуждали вопросы сотрудничества.