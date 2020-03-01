В РК растёт спрос на кадры в сфере автомобилей будущего

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За три года численность кадров в сфере автомобилей будущего выросла в РК более чем в пять раз. Ожидается, что в связи с активизацией отрасли электромобилей и водородных автомобилей до 2028 года спрос на профильные кадры составит 89 тыс. человек. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, по состоянию на конец 2018 года в вышеуказанных отраслях заняты 50.533 человек. Это в 5,3 раза больше, чем в конце 2015 года. Речь идёт о сотрудниках предприятий с количеством сотрудников более 10 человек. Данная статистика касается также сферы беспилотных автомобилей. Стоит отметить, что показатель в области экологичных автомобилей вырос в 7,3 раза. Уже сейчас фиксируется нехватка профильных кадров, составляющая 3,5% или 1.827 человек. Правительство принимает меры для наращивания кадровых ресурсов.