KB Securities: В марте южнокорейский экспорт сократится

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Под влиянием распространения вируса COVID-19 южнокорейский экспорт в марте вновь сократится. Такой прогноз озвучили 2 марта в инвестиционной компании KB Securities. Как сообщил сотрудник исследовательского центра компании О Чжэ Ён, это связано с сокращением количества рабочих дней и распространением вируса в США и Италии. В феврале общая сумма экспорта выросла на 4,5% в годовом исчислении, составив 41 млрд 260 млн долларов. Рост был зарегистрирован впервые с ноября 2018 года. Он был обусловлен увеличением количества рабочих дней. При этом среднесуточный показатель снизился на 11,7%, составив 1 млрд 830 млн долларов. Объём экспорта за первые два месяца года снизился на 1,3%. В феврале поставки отечественных товаров и услуг в Китай сократились на 6,6%. Учитывая распространение вируса в Европе и США, можно ожидать снижение экспорта и на данные рынки, начиная с марта.