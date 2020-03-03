В РК продлили каникулы в детских садах и школах

Photo : YONHAP News

В РК начало работы детских садов и занятий в школах всех ступеней отложили ещё на две недели, учитывая ситуацию вокруг эпидемии вируса COVID-19. Об этом сообщила 2 марта на брифинге вице-премьер, министр образования Ю Ын Хе. Таким образом, данные образовательные объекты начнут работу с 23 марта. Ранее, 23 февраля, южнокорейские власти впервые продлили каникулы из-за эпидемической ситуации, отодвинув начало занятий на одну неделю. Решение о дополнительном продлении каникул принято на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Таким образом, в целом начало работы школ и детских садов отодвинуто на три недели. Ю Ын Хе отметила, что предстоящие две недели станут решающими в борьбе с распространением COVID-19. Ещё одна неделя нужна для того, чтобы убедиться в безопасности условий работы учебных заведений.