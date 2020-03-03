Рост индекса потребительских цен в РК сохраняется на уровне 1%

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Рост потребительских цен в Республике Корея на протяжение двух месяцев сохраняется на уровне более 1%. Об этом сообщается докладе Национального статистического управления РК от 3 марта. В феврале текущего года индекс потребительских цен вырос на 1,1% по сравнению с показателем за февраль прошлого года. В целом рост цен на сельскохозяйственную продукцию и морские биоресурсы в годовом исчислении составил 0,3%, на товары промышленного производства - 2,2%. В Национальном статистическом управлении отмечают, что распространение вируса COVOD-19 оказало ограниченное влияние на некоторые виды товаров и услуг. Так, на 4,2% сократились цены на международные перелёты, цены на живые цветы снизились на 11,8%. Это произошло по причине отмены заграничных групповых туров и выпускных церемоний в учебных заведениях страны. Максимальная цена на медицинские маски составляла 1,7 доллара, но в связи с обострением ситуации вокруг вируса COVID-19 выросла более чем в два раза. В настоящее время рост цен на медицинские маски в определённой мере стабилизировался.