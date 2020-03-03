Количество инфицированных COVID-19 в РК составило 4812 человек

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По состоянию на 13 часов 3 марта общее число инфицированных вирусом COVID-19 в РК составило 4.812 человек. Об этом сообщается в докладе Корейского центра контроля и профилактики заболеваний. Таким образом, за сутки зафиксированы 600 новых случаев заболевания, большая часть из которых приходится на город Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто. Количество больных в Сеуле увеличилось на семь человек, в Пусане - на два человека. Возрастная группа в возрасте от 20 до 29 лет занимает 41,5% от общего количества инфицированных. Далее в убывающем порядке следуют возрастные категории от 50 до 59 лет (27,9%), от 40 до 49 лет (20,9%). На данный момент общее количество погибших от вируса COVID-19 составило 29 человек. Последняя жертва скончалась во вторник в больнице при университете Кемён города Тэгу. В общей сложности с момента начала распространения вируса 34 человека выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения.