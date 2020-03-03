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Майкл Помпео оценил действия РК в борьбе с коронавирусом COVID-19

Write: 2020-03-03 11:57:59Update: 2020-03-03 12:47:40

Майкл Помпео оценил действия РК в борьбе с коронавирусом COVID-19

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил благодарность правительствам Республики Корея и Италии за их усилия и прозрачность в борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Данное заявление было сделано через аккаунт Помпео в Twitter. Днём ранее министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар в своём интервью телеканалу Fox News высоко оценил действия южнокорейского правительства, отметив передовую систему общественного здравоохранения и медицины, прозрачность и активность действий Сеула. Между тем, вопрос ограничения въезда в США из РК остаётся открытым. Решение будет принято в соответствии с развитием ситуации. Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп в своём Twitter написал, что прибывающие из стран с высоким риском заражения вирусом COVID-19 пройдут тщательное медицинское обследование до и по прибытии в США.
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