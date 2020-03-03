Ким Чон Ын принял личное участие в военных учениях

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Пхеньян в минувший понедельник совершил запуск двух неопознанных снарядов в направлении Восточного моря. Северокорейский лидер принимал личное участие в прошедших учениях артиллерийских подразделений, - сообщается в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК). Подробности не уточняются. Известно лишь, что Ким Чон Ын остался доволен результатами учений и готовностью своевременно выполнить приказ в любой ситуации. По опубликованным в северокорейских СМИ снимкам, можно предположить, что выпущенные снаряды схожи с теми, которые были выпущены 31 октября и 28 ноября прошлого года. Как сообщают в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, Пхеньян в общей сложности совершил запуск двух снарядов с интервалом между залпами в 20 секунд. В случае, если Север провёл испытание реактивной системы залпового огня сверхбольшого калибра, то интервал между залпами сокращён ещё на 10 секунд и на данный момент составляет 20 секунд.