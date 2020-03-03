Мун Чжэ Ин: Все правительственные учреждения должны перейти на круглосуточный режим работы

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Все правительственные учреждения должны перейти на круглосуточный режим работы. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая во вторник на заседании кабинета министров. Напомнив о росте распространения COVID-19, глава государства призвал министров выполненять свои задачи на местах. Он выразил сожаление по поводу удобств, с которыми столкнулись граждане страны, испытывающие нехватку медицинских масок. Президент распорядился увеличить поставки материалов для производства масок, подготовить план их закупок государством и обеспечения рационального и справедливого распределения среди населения страны. Вместе с этим Мун Чжэ Ин отметил тяжёлое экономическое положение в стране и необходимость принятия стратегических мер для смягчения ущерба, вызванного распространением COVID-19. В среду планируется завершить обсуждение дополнительного бюджета и направить его на рассмотрение в Национальное собрание. На борьбу с коронавирусом будет выделено порядка 25 млрд долларов.