Мировое сообщество обеспокоено ситуацией на Корейском полуострове

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник выразил беспокойство по поводу ситуации на Корейском полуострове в связи с недавним запуском КНДР двух неопознанных снарядов. По словам пресс-секретаря главы организации, Антониу Гутерриш неоднократно призывал Пхеньян к соблюдению резолюций Совета Безопасности ООН. По его словам, дипломатические переговоры являются единственным способом достижения мира и денуклеаризации Корейского полуострова. В ЕС также призвали Пхеньян воздержаться от любых действий, которые могут вызвать напряжённость и подорвать все усилия дипломатического характера. В Совбезе ООН дали соответствую оценку действиям Севера, назвав их безответственными и угрожающими международной безопасности, а также призвали Пхеньян к принятию конкретных шагов для достижения денуклеаризации и возобновлению переговоров с США.