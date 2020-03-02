Ким Ё Чжон выступила с критикой в адрес Сеула

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Недавний запуск снарядов в КНДР, проведённый в рамках учебных стрельб, был актом самообороны, а реакция Юга лишь усугубляет ситуацию. С таким заявлением во вторник выступила сестра северокорейского лидера и первый заместитель главы департамента центрального комитета Трудовой партии Ким Ё Чжон. Она подчеркнула, что требования Сеула о прекращении учений Пхеньяна, носящих оборонительных характер, являются неуместными. По её словам, глубокие сожаления в нынешней ситуации должен выражать Север, а именно по поводу нелогичности позиции Юга. Она также сообщила, что проведение учений является основной задачей армии, которая предназначена для защиты государства, и планов угрожать кому-либо у Севера не было. Запланированные на март совместные учения РК и США, продолжила Ким Ё Чжон, были отложены по причине новой коронавирусной инфекции COVID-19, а не по воле Сеула, который не заинтересован в достижении мира и поиска компромисса. Ким Ё Чжон впервые выступила с речью от собственного имени. Это говорит о её высоком статусе, когда она уже может свободно выражать свою позицию. Между тем, в администрации президента РК приступили к анализу содержания заявления Ким Ё Чжон.