Количество инфицированных COVID-19 в РК составило 5.186 человек

Photo : YONHAP News

По состоянию на полночь 3 марта общее число инфицированных вирусом COVID-19 в РК составило 5.186 человек. За прошедшие сутки было выявлено 374 новых случая заболевания. Об этом сообщается в докладе Корейского центра контроля и профилактики заболеваний. На данный момент 90% от общего количества больных приходится на город Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто. Более 66% заражённых в Тэгу приходятся на людей, связанных с религиозной сектой Синчхончжи. В общем, по стране показатель составил 56%. Высокая заболеваемость отмечается в возрастной группе от 20 до 29 лет - 29%. Согласно текущим данным, от вируса COVID-19 скончался 31 человек. 34 человека были выписаны из медицинских учреждений, полностью вылечившись. В настоящее время порядка 1800 жителей Тэгу ожидают очереди для получения медицинской помощи в связи с недостаточным количеством медицинских палат.