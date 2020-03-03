В России прибывающих из РК обязали соблюдать двухнедельный карантин

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Россия ввела обязательный домашний двухнедельный карантин в отношении прибывающих в Москву из РК. На данный момент по всем другим направлениям авиасообщение между РК и Россией временно ограничено. Сообщается, что сразу по прибытии в салоне самолёта будут раздаваться опросные листы, проводится измерение температуры всех пассажиров, взятие образцов для проведения анализов, фотосъёмка и другие меры предосторожности. Об этом сообщают в южнокорейском посольстве в России. В случае отказа от содействия на нарушителя будет наложен штраф, возможны меры депортации. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в настоящий момент 88 человек нарушили правила карантинного режима. Среди нарушителей есть иностранцы, которые в ближайшее время будут депортированы.