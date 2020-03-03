Кан Гён Хва провела телефонные переговоры с главами МИД Индии и Ирака

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Глава внешнеполитического ведомства РК Кан Гён Хва в минувший вторник провела телефонные переговоры со своими коллегами из Индии и Ирака. Стороны обсудили меры борьбы Сеула с распространением вируса COVID-19. В своём обращении Кан Гён Хва призвала отменить введённые ограничения на въезд граждан РК в эти страны, а также воздержаться от принятия дополнительных ограничительных мер. В свою очередь, министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар по поводу отмены виз сообщил, что выдача виз для граждан РК возможна через посольство Индии в РК. Её можно будет получить в случае доказательства необходимости поездки в страну. Его коллега из Ирака Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что в ближайшее время обсудит возможные меры для беспрепятственного въезда южнокорейских бизнесменов на территорию Ирака. В этот день Кан Гён Хва также провела телефонные переговоры с главой МИД Индонезии, которая пока еще не ввела ограничения на въезд из РК.