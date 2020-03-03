1.200 южнокорейцев находятся в карантине в Китае и Вьетнаме

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В рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 участились случаи помещения в карантин граждан РК, находящихся за рубежом. Власти Китая приняли такие меры в отношении 960 южнокорейцев. Во Вьетнаме 270 граждан РК также находятся в карантине. Схожая ситуация наблюдается в других странах, включая Россию, Катар, Индию. Большинство из изолированных южнокорейцев проживают в этих странах или находятся в деловой поездке. В связи с этим, министерство иностранных дел РК рассматривает план по отправке рабочей группы в целях оказания помощи своим гражданам. Вместе с этим во второй половине следующей недели планируется провести ознакомительные мероприятия для дипломатических миссий, находящихся в РК, в целях предоставления данных о результатах борьбы с COVID-19. В настоящее время ряд стран, включая ОАЭ, Новую Зеландию, Мальдивы, благодаря действиям южнокорейского правительства приняли решение об ослаблении ограничительных мер в отношении граждан РК. Между тем, 104 стран временно ограничили въезд, ужесточили санитарно-карантинный режим в отношении иностранцев, прибывающих из РК.