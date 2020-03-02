В РК подготовили проект дополнительного бюджета

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Правительство РК представило проект дополнительного бюджета, нацеленного на преодоление экономических последствий вируса COVID-19. Проект, утверждённый на состоявшемся в среду заседании кабинета министров, предусматривает сумму в 11 трлн 700 млн вон или 9 млрд 867 млн долларов. Это на 84 млн долларов больше, чем дополнительный бюджет, принимавшийся для борьбы со вспышкой эпидемии ближневосточного респираторного синдрома (MERS) в 2015 году. Бюджетные расходы, напрямую связанные со вспышкой вируса COVID-19, составили 7 млрд 168 млн долларов, что на 1 млрд 939 млн долларов больше, чем расходы на борьбу с MERS. Согласно плану, правительство выделит 1,9 млрд долларов на укрепление национальной карантинной системы. Средства будут потрачены на оборудование дополнительных больничных палат, закупку специальных машин скорой помощи, а также на учреждение инфекционных больниц и института вирусологии. Компенсации получат медицинские учреждения, которые участвуют в государственных карантинных мероприятиях и несут убытки. Из средств дополнительного бюджета будут также выплачиваться компенсации индивидуальным предпринимателям и пациентам, находящимся в карантине. Как сообщил ранее вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, дополнительный бюджет будет представлен в Национальное собрание 5 марта.